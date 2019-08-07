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Son dakika... Batman'da gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi.

  • AA & İHA
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İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste’de yer alan 'Kawa' kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edilmiştir." denildi.
 

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