Son dakika... Gri listedeki terörist Kamile Kayır yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda gri listede aranan 300 bin TL ödülle aranan Derya kod adlı DHKP-C'li terörist Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve Gülser Sarıgül gözaltına alındı.