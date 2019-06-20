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Son dakika... Gri listedeki terörist Kamile Kayır yakalandı

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İstanbul’da düzenlenen operasyonda gri listede aranan 300 bin TL ödülle aranan Derya kod adlı DHKP-C'li terörist Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve Gülser Sarıgül gözaltına alındı.

 

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