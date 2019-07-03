31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6429
  • 6,365
  • 257.58
  • 99.356
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika haberi: İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında hava destekli operasyon

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyeti otogarda hava destekli uygulama başlattı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekleri de görev alıyor. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapılıyor. Seyahat eden yolcuların giriş çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabiliyor. Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam ediyor. 
 
(Habertürk)
 

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Türkiye'den Libya'daki saldırıya sert tepki: Derhal harekete geçilmeli

Türkiye'den Libya'daki saldırıya sert tepki: Derhal harekete geçilmeli

Ünlü iş adamı ve eşine dehşeti yaşatmışlardı... İade edildiler

Ünlü iş adamı ve eşine dehşeti yaşatmışlardı... İade edildiler

Yeniden kullanmaya başladılar! Resmen açıklandı

Yeniden kullanmaya başladılar! Resmen açıklandı

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA