Son dakika haberi: Manisa'da deprem! Manisa Kırkağaç merkezli depremin büyüklüğü kaç?

19 Nisan 2020 Pazar 12:25 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:25

Manisa'daki deprem tüm Ege bölgesinde hissedildi. 4.1 büyüklüğünde olan Manisa'daki depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Manisa'daki deprem çevre illerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre ise Manisa'daki depremin büyüklüğü 4.3 şidderinde.

MANİSA'DA DEPREM!

Son dakika deprem haberi: AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, korkuya neden oldu. Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.

Manisa'da uzun zamandır depremler yaşanıyor. Manisa'daki deprem başta İzmir olmak üzere Aydın gibi çevre illerden de hissedildi.

Manisa'daki depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

AFAD verilerine göre 11.32'de yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

Aylardır depremlerle sarsılan Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesinin Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi'nin son depremler verisi ise şöyle;