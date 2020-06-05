SON DAKİKA... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olan iller

05 Haziran 2020 Cuma 00:42 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 00:42

Normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı. Bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı genelge ile 6-7 Haziran günlerinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı bugünkü toplantıya bağlıydı. Toplantının neticesinde alınan son dakika kararı bugün açıklandı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da cevap duymuş oldu alınan karar gereği 6 7 Haziran günlerinde Yani hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

Yasağın uygulanacağı illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'la birlikte toplam 15 ilde 6-7 Haziran günlerinde sokağa çıkmak yasak olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU MARKET, MANAV VE FIRINLAR AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

PAKET SERVİSİ DE OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı

Sokağa çıkma yasağı olan iller asında İstanbul İzmir Ankara gibi koronavirüs tehlikesinin olduğu büyükşehirler yer alıyor.

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Alınan son dakika kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde uygulanacak.



Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere idari cezalar uygulanacak.