Son dakika... Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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