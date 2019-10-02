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Son dakika... Haftanin'e düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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