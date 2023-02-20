Son dakika... Hatay çifte depremle sallandı! Bakan Soylu: 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, 3 dakika sonra Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.



İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

23:56 Kilis Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde Musabeyli ilçesinde bir ahırda çökme olduğunu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

23:33 Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi.



23:31 AFAD: Deprem bölgesinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 42 ihbar ulaşmıştır. 16 AFAD İl Müdürlüğü ekibi ile 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

23:01 İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

22:34 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ülkemizin bütün bölgelerinde hissedilen depremde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.

22:00 AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21.54 AFAD: Su yükselmesi uyarısı ilk iki saat için yapıldı, şu anda öyle bir risk yok. Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.

21: 48 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı. 8 yaralımız var.

21:47 Antalya Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21:47 Gaziantep Valisi Davut Gül: Metruk bir binada kısmi çökme var, can kaybı yok.

21:46 Mersin Valiliği: Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur.

21:45 Adana Valisi Süleyman Elban: Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkım yaşanmadı.

21:38 AFAD: Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

20: 30 Hatay Valisi Rahmi Doğan: Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor.

23:56 Kilis Valiliği: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sadece Musabeyli ilçemizde cami minaresinde çatlama ve bir ahırda çökme meydana gelmiş, hayvanlar zarar görmemiştir.

20:04 AFAD: Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



23:56 Kilis Valiliği: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır.