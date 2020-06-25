25 Haziran 2020 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:24

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor, soruları cevaplıyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Hafter Libya'yı çok ciddi zarara uğratıyor. Fransa'nın desteklediği Hafter kaos ile tehlikeli oyun oynuyor.

Libya ile çok önemli bir anlaşma yaptık. Türkiye'yi Antalya sahillerine hapsetmeye çalışanların planlarını bozduk. Biz Libya'dan başka ülkelere de teklif verdik. Biz gerilimden yana değiliz.

Ateşkes için aktörler 2015 anlaşmasına dönmeli. Hafter ve destekçileri Libya petrolünü kullanarak kendilerini finanse ediyor. Rusya açıkça Hafter'i destekliyor. ABD bölgede belirleyici rol oynamaktan çekiniyor.

Ateşkesle ilgili tüm ülkelerle temas içindeyiz. Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmek istiyoruz. Ateşkesten kaçanlar Türkiye'yi dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yok sayarak atacağınız her adım boşa çıkacaktır.

(Doğu Akdeniz) Bizim kimseyle gerilim yaratmak istemiyoruz fakat Türkiye'nin hak ve menfaatlerine karşı bir hamle olduğunda cevabını alırlar. Kimse Türkiye'siz bir oyun asla oynamaz

(Bolton'ın kitabı) Kitaptaki ifadeler baştan sona hezeyan