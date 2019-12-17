Son dakika... İçişleri: 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir. "
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