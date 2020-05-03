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Güncel

Son dakika... İçişleri: 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı' denildi.

AA03 Mayıs 2020 Pazar 14:45 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:54
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak‘ta şehir giriş/çıkış kısıtlamalarının 03 Mayıs Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır."

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