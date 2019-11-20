Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Afrin'de şehitlerimizin cenazesini kaçıran terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı.' denildi.
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandı." ifadelerine yer verildi.
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