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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine asker uğurlamalarına ilişkin uyarı

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini uyardı. Bakanlık, valiliklere gönderdiği yazıyla toplu askere uğurlama konusunda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi.

AA & İHA10 Haziran 2020 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 12:11
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İçişleri Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle 81 İl valiliğini bir kez daha uyardı.

Bakanlık valiliklere gönderdiği yazıda, Türkiye’nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiğini, ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Salgın riskinin halen devam ettiğine işaret edilen yazıda, yeni dönemde de maske, mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Bakanlık yazısında, salgınla mücadelede tüm kesimlerin tedbiri elden bırakmaması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin salgını riskini artıracağı, bu tür faaliyetlerin hala kısıtlama kapsamında olduğu belirtildi.

Bakanlık son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle kamuoyunda sanki bu konudaki kısıtlamanın kalktığı algısının oluştuğuna değinerek, 21 Mart tarihinde ülke genelindeki valiliklere gönderilen asker uğurlaması İle ilgili genelgenin hala yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Söz konusu genelge ile askere gidecek olan vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine kısıtlandığı/ yasaklandığı anımsatıldı.

Valiliklerden, daha önce gönderilen genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasını, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlemlerin yapılması istedi.

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