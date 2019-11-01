Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.