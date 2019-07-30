Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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