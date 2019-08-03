Haftanin'e hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
- AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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