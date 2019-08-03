Haftanin'e hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.