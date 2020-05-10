Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.
Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.
İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.
Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
Salgının üstesinde gelecek daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.