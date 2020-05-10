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Son dakika... İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk ışık! Başkan Erdoğan: İstanbul mazeret değil hizmet bekler

Başkan Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katılıyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:42
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Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünelleri Tamamlanma Töreni'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum.

Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanının ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.

İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.

Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Salgının üstesinde gelecek daha büyük sıçrayışla yolumuza devam edeceğiz.

Milli mücadelenin kahraman kaymakamı: İbrahim Ethem Akıncı

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