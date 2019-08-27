31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4829
  • 286.48
  • 96650.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... İstanbul Valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, '12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir' denildi.

  • DHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Valiliği, kayıtdışı Suriyelilerin durumu ve mevzuata uymayan tabelalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 
 
Açıklamada, "İlimizde düzensiz göçle mücadele, kaydı olmayan ya da başka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve işyeri tabela denetimleri devam etmektedir.  Valiliğimizin koordinasyonunda 12 Temmuz - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında; düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği geri gönderme merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. İlimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki geçici barınma merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleri devam etmektedir" denildi.
 
"SÜRE, 30 EKİM 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR"
 
Açıklama şöyle devam etti: 
 
"Belediyelerimiz, muhtarlarımız ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda,  Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere taşınmaları için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar verilen süre, 30 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Başka illere kayıtlı Suriyelilerden; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde İstanbul'da öğrenim gören temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri ve aileleri, aile bütünlüğünün temini ve insani gerekçeler dâhilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diğer illere kayıtlı olan fertleri, Annesi ya da babasını kaybetmiş, yakınlarının himayesindeki (öksüz-yetim) çocuklar,  İstanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sağlayan Suriyelilerden, başvuru tarihinden 3 ay öncesinde aktif olarak faaliyette bulunduğu resmi olarak tespit edilen işletmelerin sahipleri ile çekirdek aileleri, Üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, Durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartları taşımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."
 
 
 
 
 
"437 İŞYERİ TABELASI UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR"
 
 
"Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan ekiplerimiz, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için Rehberlik faaliyetlerine devam etmektedir" denilen açıklamada, "Bu dönemde 24 bin 344 işyeri ziyaret edilerek, işveren ve çalışanlarına rehberlik hizmeti verilmiştir. Valiliğimizce 25 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacağı belirtilen rehberlik hizmetleri, meslek odalarımızın talepleri doğrultusunda 30 Ekim 2019'a kadar uzatılmıştır.  İşyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 224 işyerine rehberlik hizmeti verilmiştir. Mevzuata uygun olmayan 437 işyeri tabelası uygun hale getirilmiştir. 1681 işyeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir" bilgileri yer aldı. 
 

Satırlı trafik magandası dehşeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400'de ikinci sevkiyat başladı

S-400'de ikinci sevkiyat başladı

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamışlar

HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamışlar

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

İsrailli siyasetçilerden yine aynı oyun: Türkiye karşıtlığına sarıldılar

İsrailli siyasetçilerden yine aynı oyun: Türkiye karşıtlığına sarıldılar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Ruhani'den ABD'ye çağrı: Durum o zaman değişebilir

Ruhani'den ABD'ye çağrı: Durum o zaman değişebilir

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

Asırlar önce depremden korunmak için bakın ne yapmışlar

Asırlar önce depremden korunmak için bakın ne yapmışlar

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor

Astronot olmak isteyenlere bu sorular soruluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA