Son Dakika! İstanbul'da korkutan orman yangını

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Molla Gürani Viyadüğü Mevkisi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, TEM Otoyolu'ndan hortumlar uzatarak, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.