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Son dakika... İstanbul'da oy verme işlemi başladı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.

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Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

Saat 17.00'ye kadar oy kullanılabilecek

İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.

Şerh düşülen seçmen sayısı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

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