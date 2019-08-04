Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 16.46'da merkez üssü Bayraklı ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 6,9 KM olarak açıklandı.