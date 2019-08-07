Son dakika... Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Jandarma personelimizi yaralayan terörist etkisiz hale getilirdi Şırnak Silopi'de 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, jandarma ve MİT'in ortak operasyonunda etkisiz hale getirildi.