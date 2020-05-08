AA & DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 12:54 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:26

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çarşının içindeki Kalpakçılar Caddesi'nde, salgınla ilgili gerekli önlemlere riayet ederek basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 yayılmasını önlemek için 23 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan ve o tarihten itibaren yalnızca Kılıççılar ve Mercan kapılarından esnafın giriş yaptığı Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını belirten Kurtulmuş, bu kapsamda alınacak önlemleri anlattı.

Çarşının 21 kapısının açılmayacağını belirten Kurtulmuş, "10-11 kapıyı açacağız ve ziyaretçileri kontrollü bir şekilde içeri alacağız" diye konuştu.