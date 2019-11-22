FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında istenen cezalar belli oldu
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
- AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.
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