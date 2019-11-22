FETÖ'cü darbeciler için istenen ceza belli oldu

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 94 sanık için "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha için 208 yıla kadar hapis cezası istendi.