Son dakika... Katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

- VALİ GÜL, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Vali Davut Gül, daha sonra yaptığı açıklamada ise kazada yaşamını yitirenlerin 16'ya yükseldiğini, bunlardan 4'ünün sağlık çalışanı olduğunu kaydetti. Gül, kaza nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru kısmının kontrollü olarak ulaşıma açıldığını söyledi.

- KAZADA YAKINLARINA ULAŞAMAYANLAR SAKOM'DAN BİLGİ ALABİLECEK

Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimini (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81." denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN, 2 İHA ÇALIŞANININ VEFAT ETTİĞİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve içlerinde iki İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanının da vefat ettiği kazada hayatını kaybeden 15 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kurum, mesajında "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.