Kilis sınırının Suriye tarafında patlama meydana geldi
Kilis'in Çobanbey sınır kapısının Suriye tarafında bomba yüklü motosiklet patladı.
Türkiye'nin Çobanbey sınır kapısının Suriye tarafında bomba yüklü motosiklet patladı. İlk açıklamaya göre patlamada yaralıların bulunduğu ifade edildi.
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