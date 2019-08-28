30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,816
  • 6,4662
  • 286.524
  • 95597.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... PKK'ya yönelik 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.

Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

TSK´dan 30 Ağustos klibi; Büyük Zaferin Ayak Sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı

'Kıran-2 Ortak Operasyonu' başlatıldı

Memur zammı için karar günü

Memur zammı için karar günü

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Maltepe’de lüks otelde cinayet

Maltepe’de lüks otelde cinayet

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İlk kez havalandı! Mars'a gönderilmesi planlanıyor

İlk kez havalandı! Mars'a gönderilmesi planlanıyor
 

POPÜLER HABERLER

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Bir ilke imza attı! Yaşadığı bölgenin tanıtımı için bakın ne yaptı

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA