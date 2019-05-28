Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye ayrımı mevkisinde feci kaza
Gelen son dakika haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halinde olan araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Sürücü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
- İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ilerleyen bir araç sürücüsü, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan hızla çarptı. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsünün cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.