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Son dakika... Lavrov ve Şoygu'nun İstanbul ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun İstanbul ziyareti ertelendi. Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

AA14 Haziran 2020 Pazar 13:33 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 13:56
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

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