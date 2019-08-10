Son dakika... Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü
Libya Bingazi'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 BM personeli hayatını kaybetti.
Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.