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Son dakika... Lice'de 4 terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 4'e yükseldi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi. 

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