Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşti.
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