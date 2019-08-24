Annesi gözlerinin önünde katledilmişti... Ve MEB harekete geçti

Son dakika... MEB'den Emine Bulut'un kızına destek
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığı, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına öğrenimi süresince eğitim yardımı, sosyal ve psikolojik destek sağlayacak.
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