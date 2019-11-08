Son dakika... Metina'ya hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.
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