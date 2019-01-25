SON DAKİKA Milli Savunma Bakanı Akar: Münbiç mutabakatı süratle tamamlanmalı Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi ifade etti.