Son dakika... MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.