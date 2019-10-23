Son dakika... MSB açıkladı: Soçi mutabakatı resmen devrede
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı PKK/YPG'ye verilen 150 saatlik çekilme süreci başladı. Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı PKK/YPG'ye verilen 150 saatlik çekilme süreci başladı" denildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şu şekilde:
PKK/YPG'li teröristler, Soçi anlaşması çerçevesinde sınırın 30 km altına çekilecek.
Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.
Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak.
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