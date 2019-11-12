MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

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Son dakika... MSB: Barış Pınarı Harekât bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekât bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekât bölgesinde Suriye halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi."

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