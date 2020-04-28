28 Nisan 2020 Salı 09:07 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 09:19

MSB:"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak"