Örgüt çözülmeye devam ediyor: Biri gri kategoride 4 terörist teslim oldu

Son dakika... MSB: Biri gri kategoride aranan 4 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı teröristin Güvenlik Güçleri’ne teslim olduğu belirtildi.