Örgüt çözülmeye devam ediyor: Biri gri kategoride 4 terörist teslim oldu

Son dakika... MSB: Biri gri kategoride aranan 4 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı teröristin Güvenlik Güçleri’ne teslim olduğu belirtildi.
Milil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri “Gri” kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu."
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