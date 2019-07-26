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Son dakika... MSB: Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada askerimizi şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi." denildi.
 

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