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Son dakika... MSB: Hakkari Dağbaşı bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 Haziran 2020 Cuma 17:37 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:44
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi.

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