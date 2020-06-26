26 Haziran 2020 Cuma 17:37 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 17:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi.

