İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:25
ABONE OL

Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kovid-19'u atlatan 39 yaşındaki adamdan ikinci kez plazma bağışı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.