Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
25 Nisan 2020 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:25
Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kovid-19'u atlatan 39 yaşındaki adamdan ikinci kez plazma bağışı