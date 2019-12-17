Son dakika.. MSB: Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist hudut karakollarımıza teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu."
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