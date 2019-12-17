15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8523
  • 6,5263
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika.. MSB: Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist hudut karakollarımıza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim olduğunu açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu."

IMF ile gizli görüşen ekipteki İP´li Yılmaz, lobiciliğe başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Onay çıktı! İki dünya devi birleşti

Onay çıktı! İki dünya devi birleşti

Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu

Başkent polisinden 'ölüm hapı' operasyonu

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

O ülkeden tarihi adım! Deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti

O ülkeden tarihi adım! Deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA