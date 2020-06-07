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Son dakika... MSB: Tel Abyad'da sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir teröristin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

07 Haziran 2020 Pazar 14:38 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 14:41
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Tel Abyad’da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG’li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi."

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