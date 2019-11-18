Son dakika... MSB'den 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlama ile ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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