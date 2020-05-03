SON DAKİKA! Ömer Döngeloğlu Koronavirüsten öldü! Ömer Döngeloğlu'nun vefatı sevenlerini üzdü

03 Mayıs 2020 Pazar 13:31 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:31

Edinilen son dakika bilgisine göre Ömer Döngeloğlu'nun ikamet de ettiği Başakşehir'de belirtiler sonrası Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve bir süredir hafif belirtilerle tedavi altında tutulduğu belirtiliyordu. Ardından yakın çevresinin sosyal medyadan duyurduğu şekilde son birkaç saatte durumu ciddileşti ve Koronavirüs Ömer Döngeloğlu İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi'nde öldü.



ÖMER DÖNGELOĞLU KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ

Ünlü ilahyatçı Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu özellikle Ramazan ayı dua ve sohbet programları ve Peygamber efendimiz ile sahabe-i kirama dair çalışmaları ile biliniyordu.



İYİYE GİDERKEN BİR ANDA SEYRİ DEĞİŞTİ

Ömer Döngeloğlu'nun durumuna ilişkin yaşanan seyir şaşkınlık koronavirüs tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz günlerde ekranlarının sevilen yüzü ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu duyurulmuştu. Hastalığı stabil ilerlediği duyurulan Döngeloğlu'nun düne kadar durumunun iyiye gittiği belirtiliyordu. Öldüğü haberi koronavirüsün düzensiz seyri ve tehlikesine ilişkin yeni bir acı tecrübeye daha neden oldu.

PROGRAMI YERİNE YÜRÜTEN KARATAŞ DUYURDU

Ömer Döngeloğlu'nun vefatını onun yerine sahur programı yapan Mustafa Karataş kişisel sosyal medya hesabından doğruladı. Karataş "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" dedi.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu uzun yıllardır ekranlarda özellikle ramazan aylarında sahur ve iftar programlarında sahabenin hayatından anlattığı gerçeklerle biliniyordu. Başakşehir'de ikamet eden Ömer Döngeloğlu hastalığına kadar şehir şehir yine peygamberimiz ve sahabenin hayatını anlatmaya devam ediyordu.

Ömer Döngeloğlu (d. 1968, Zile, Tokat), Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu. Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

Hayatı

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu İstanbul'da yaşamakta olup evli ve beş çocuk babasıdır.

Eserleri

Peygamberin İzinde

Allah’a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus’ab bin Umeyr