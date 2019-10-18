23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7872
  • 6,4479
  • 276.493
  • 98657.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yapımına 7 yıl önce başlanmıştı, başvuru yağıyor!

Yapımına 7 yıl önce başlanmıştı, başvuru yağıyor!

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
 

POPÜLER HABERLER

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

İşte kampanya açıklayan markalar ve Türkiye'ye gelen yeni model...

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA