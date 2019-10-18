Son dakika... Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde icra edilen operasyonla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
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