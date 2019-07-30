Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu." ifadeleri kullanıldı.