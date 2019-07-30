Son dakika... Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu." ifadeleri kullanıldı.
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