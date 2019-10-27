20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bağdadi öldürüldü mü? Operasyon bölgesinde ilk görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Fatih Terim'den derbi öncesi motivasyon konuşması

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Bu takımda oynayamaz!

Fransız polisinden insanlık dışı müdahale

Fransız polisinden insanlık dışı müdahale

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşette yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşette yeni gelişme

Nestle ve Danone bebek düşmanı çıktı

Nestle ve Danone bebek düşmanı çıktı

7 medeniyetin izlerini taşıyor! Tarihi yolculuk...

7 medeniyetin izlerini taşıyor! Tarihi yolculuk...

Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar

Köpek gezdirerek ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu uyardı

669 yaşında! Mimarisiyle dikkat çekiyor

669 yaşında! Mimarisiyle dikkat çekiyor

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

İstanbul'daki barajların son görüntüleri

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA