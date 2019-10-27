Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
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