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Son dakika... PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 20 zanlı gözaltına alındı.

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PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
 
Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
 
Kaynak: TRT Haber
 

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