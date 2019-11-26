Son dakika... PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 20 zanlı gözaltına alındı.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Van'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber
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